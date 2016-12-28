冷氣團發威！濕冷一整天 北部下探11度

我要評比

今天各地濕冷一整天，北部下探11度。(報系資料照片)

今冷氣團發威！各地低溫。(取自中央氣象局)

今天受到大陸冷氣團影響，北部、東北部氣溫較低，其他地區天氣亦偏涼，今日北部沿海空曠地區將出現11至12度左右的低溫，今凌晨淡水僅有10.9度。預測今天溫度，北部12-18度、中部14-20度、南部15-21度。

氣象局也指出，今明兩天是這波大陸冷氣團影響台灣最明顯的時候，請民眾務必做好保暖工作，這樣的低溫狀態預計持續至周五，周末起溫度才會漸漸回升。

降雨方面，受到熱帶性低氣壓外圍雲系影響，今日北部、東半部、南部地區及澎湖有短暫雨，其他地區有局部短暫雨，金門及馬祖為多雲的天氣；提醒您，迎風面北部以及東北角地區仍須留意較大雨勢。

至於在今天空氣品質部分，28日中南部地區空氣品質指標(AQI)為對敏感族群不健康等級。其他及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)