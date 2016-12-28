年度新聞自由最差國家 今年由土耳其獲選

土耳其現任總統埃爾多安。（圖/美聯社）

由無國界記者（Reporters Without Borders）組織評選，今年度全球新聞自由度最差的國家，土耳其雀屏中選。根據該國記者組織的調查報告顯示，有148名當地記者遭到囚禁、數百名以上的記者則是經常面對各種特工等等的威脅，讓土耳其在全球180會員國排行中，再度下滑2名至151名。

據德國之聲新聞（DW）報導，跨國的無國界記者組織評選今年（2016）全球新聞自由最差的國家，一致認定由土耳其中選。除了不少不願具名的記者出面控訴土國政府非法逮捕或殺害的行為外，土耳其記者協會（Turkish Journalists Association）更公布報告，當前共有148名記者遭囚禁、數百名記者經常遭受各種莫名的威脅。該組織駐土國代表更直言，「再過兩年，土耳其恐將成為全球最大的記者監獄。」該代表自己過去就曾被政府指控為恐怖組織宣傳，而遭逮捕入獄10天。

面對總統埃爾多安不斷擴權和對內的高壓政策，讓土國民眾也上街抗議。（圖/美聯社）

七月軍事政變失敗後，開始藉此大肆搜捕國內異議分子的埃爾多安總統，被反對派視為「恐怖份子」。（圖/美聯社）

土耳其今年重大事件頻傳，7月份一次軍方密謀綁架總統總理叛亂失敗，造成土國官方大肆擴權並勒令國內近170家媒體相關產業關閉，但外界卻認為這批被迫歇業的名單中，多為過去反對政府的與對庫德族（Kurds）友好的媒體，造成近2千5百位媒體從業人員失業、不計其數的記者遭吊扣護照並禁止出境，種種的跡象讓土耳其的新聞自由度快速下滑，如今在無國界記者組織的180個會員國中，土國排名再度下2名來到第151名。

面對如此艱難的環境，以及明年春天將進行的憲法公投，現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）有望再度藉此擴大權力的局面，無國界記者駐土國代表更悲觀地表示，「我不記得過去20年之間我有曾像現在一樣無助、悲觀的時刻。」

(中時電子報)