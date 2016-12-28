NBA》勇士耶誕節之敗 聯盟承認誤判
勇士隊在耶誕大戰以1分之差敗給騎士，賽後外界對於杜蘭特的最後一擊提出質疑，當時杜蘭特被騎士隊傑佛生給絆倒，但是裁判卻沒有吹哨。27日官方裁判報告出爐，證實最後兩分鐘騎士隊確實有兩次漏判的犯規。
終場前1分43秒，詹姆斯在一記扣籃之後，掛在籃框上長達2.86秒，已經構成技術犯規，這是騎士隊超前比分的一擊，也帶起了整支球隊的士氣。ESPN的球評馬克傑克生(前勇士教練)在轉播時就指出詹姆斯那球顯然是技術犯規，「我沒看過有人可以掛在籃框上那麼久還沒事。」事實上，勇士隊格林在對戰爵士時也做出一樣的動作，當場就被賞了技術犯規。
最大的爭議是最後3.1秒，落後1分的勇士隊由杜蘭特操刀進攻，他的右腳被傑佛生絆了一下，害他跌倒而無法正常執行最後一擊，裁判報告確認這是一記漏判的犯規。對於只有1分差的比賽，這兩個犯規就足以左右勝負。
杜蘭特獲知裁判報告之後火冒三丈，但他不是氣裁判，而是怒斥聯盟大玩兩面手法。「裁判每晚都很認真的執法，聯盟卻把責任推卸給他們。這份報告只有最後兩分鐘，那前3節怎麼辦？我們平常批評裁判就會被聯盟罰錢，等裁判誤判的時候，聯盟就用這份報告把責任全推回給裁判。這根本是狗屁！」
勇士教頭科爾也不買帳，他認為裁判報告毫無意義，「兩個誤判不能擊垮我們，這是我們自己輸的。吹判就是這樣，有時候對我們有利，有時候對我們不利，我不願去計較這個。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。