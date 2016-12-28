NBA》勇士耶誕節之敗 聯盟承認誤判

勇士隊杜蘭特(中)在對騎士之役表現傑出。(美聯社資料照)

勇士隊在耶誕大戰以1分之差敗給騎士，賽後外界對於杜蘭特的最後一擊提出質疑，當時杜蘭特被騎士隊傑佛生給絆倒，但是裁判卻沒有吹哨。27日官方裁判報告出爐，證實最後兩分鐘騎士隊確實有兩次漏判的犯規。

終場前1分43秒，詹姆斯在一記扣籃之後，掛在籃框上長達2.86秒，已經構成技術犯規，這是騎士隊超前比分的一擊，也帶起了整支球隊的士氣。ESPN的球評馬克傑克生(前勇士教練)在轉播時就指出詹姆斯那球顯然是技術犯規，「我沒看過有人可以掛在籃框上那麼久還沒事。」事實上，勇士隊格林在對戰爵士時也做出一樣的動作，當場就被賞了技術犯規。

最大的爭議是最後3.1秒，落後1分的勇士隊由杜蘭特操刀進攻，他的右腳被傑佛生絆了一下，害他跌倒而無法正常執行最後一擊，裁判報告確認這是一記漏判的犯規。對於只有1分差的比賽，這兩個犯規就足以左右勝負。

杜蘭特獲知裁判報告之後火冒三丈，但他不是氣裁判，而是怒斥聯盟大玩兩面手法。「裁判每晚都很認真的執法，聯盟卻把責任推卸給他們。這份報告只有最後兩分鐘，那前3節怎麼辦？我們平常批評裁判就會被聯盟罰錢，等裁判誤判的時候，聯盟就用這份報告把責任全推回給裁判。這根本是狗屁！」

勇士教頭科爾也不買帳，他認為裁判報告毫無意義，「兩個誤判不能擊垮我們，這是我們自己輸的。吹判就是這樣，有時候對我們有利，有時候對我們不利，我不願去計較這個。」

(中時電子報)