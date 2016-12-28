林口倉庫遭祝融 烈焰濃煙布滿天

新北市林口南勢一間物流公司倉庫28日凌晨發生大火。(杜宜諳攝)

警消獲報後立即出動各式救災車輛91部、消防人員261人前往搶救。(杜宜諳攝)

警消獲報後立即出動各式救災車輛91部、消防人員261人前往搶救。(杜宜諳攝)

現場火猛烈、烈焰沖天。(杜宜諳攝)

現場共有4間倉庫全面燃燒，總燃燒面積共15940平方公尺。(杜宜諳攝)

新北市林口南勢一間物流公司倉庫28日凌晨發生大火，現場火猛烈、烈焰沖天，警消獲報後立即出動各式救災車輛91部、消防人員261人前往搶救。

現場共有4間倉庫全面燃燒，而倉庫內堆積的皆是手機類的電器商品，在搶救的過程中，不斷發出爆炸聲響，總燃燒面積共15940平方公尺，詳細災損及起火原因仍待後續調查。

(中時)