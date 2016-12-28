美國軍售1.3兆奪冠 台為第7大買家

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美國公布最新全球軍售報告，美國賣出400億美元（約1.3兆台幣）武器，蟬聯世界最大軍售國。(圖片取自news18)

美國公布最新全球軍售報告，美國賣出400億美元（約1.3兆台幣）武器，蟬聯世界最大軍售國。約占全球武器銷售協議總額的一半。排名第二高的法國簽約額150億元。而台灣是排名第7大買家，軍購金額為14億美元（約450億元台幣）。

美國國會研究處最新軍售調查報告指出，資料顯示前6名分別是埃及、伊拉克、沙烏地阿拉伯、印度、阿爾及利亞、馬來西亞，台灣去年向美國購買14億美元的武器，排行第7。

另外，美國國會研究服務部上週發布《2008-2015年開發中國家傳統武器交易》（Conventional Arms Transfers to Developing Nations,2008-2015）報告。台灣在2008至2011年間，依然名列美國第7大軍售對象，合約金額達1762億元台幣。

(中時電子報)