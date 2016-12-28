遵從遺願 古巴禁止以卡斯楚命名紀念物
已故的古巴強人卡斯楚（Fidel Castro）生前曾多次表態，自己不喜歡搞個人崇拜，如今在他去世後，古巴國會遵照他的遺願，正式立法通過，禁止境內出現任何卡斯楚的紀念雕像和以他冠名的建築物。他的弟弟、目前的古巴領導者勞爾卡斯楚（Raul Castro）表示，「（即便如此）他的革命戰鬥精神，依然會長存在古巴民眾心中。」
據路透社（Reuters）報導，古巴強人卡斯楚病逝後，與多數強人統治國家不同的是，古巴並未大肆興建或發起「偶像崇拜」的運動，反倒是遵照他生前的遺願，由國會立法通過，禁止國內出現他個人的紀念雕像與以他名字命名的建築，但對於卡斯楚生前照片、音樂、著作等項目的流傳，不在此法限制範圍之內。他弟弟勞爾、也是現任古巴領導人在國會發表聲明，「（哥哥）革命戰鬥精神，將會長存於古巴人民心中，無論是今天、明天甚至往後長遠的歲月。」
卡斯楚，1926年出生於原古巴東方省，曾是一名運動員、更畢業於哈瓦那大學取得法學博士學位。從大學時期開始接觸左派政治運動，逐漸嶄露頭角成為重要人物。開始第一段婚姻後，也開始了他律師和政治生涯，從1953年密謀推翻右派獨裁者巴蒂斯塔（Fulgencio Batista）失敗起，最後在1959年成功推翻巴蒂斯塔取得政權至今。冷戰期間因親蘇色彩太明顯，引起美國的恐懼，無數次派遣特工前往暗殺他未果，更曾差點點燃第三次世界大戰，讓卡斯楚一直是美國頭痛的人物之一。
後卡斯楚時代的古巴，將會走向何處，會繼續堅守多年來的路線，還是在美古關係正常化之後將有大幅度調整，又或者遇上即將上任的川普（Donald Trump），是否會讓兩國再度降回冰點，就看勞爾卡斯楚如何選擇。
(中時電子報)
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