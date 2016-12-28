阿根廷前女總統貪汙被起訴 財產200億被凍結
阿根廷前總統費南德茲（Cristina Kirchner）被指控貪汙，日前被正式起訴，並被凍結名下6.4億美元（約200億台幣)財產。
費南德茲被指控在她和已故夫婿、前總統基西納（Nestor Kirchner）執政12年期間，在核定公共工程合約中涉嫌貪污和洗錢。他們的友人阿根廷富商巴埃斯（Lazaro Baez）被控取得公共工程合約後侵占公款以及洗錢，巴埃斯今年被逮捕，認罪協後供出費南德茲和基西納為同謀。另外費南德茲還被控利用家族房地產企業洛斯紹塞斯公司獲得政府合同的招標商收取巨額回扣。
但費南德茲不認罪，表示自己受阿根廷現任總統馬克里（Mauricio Macri）政治迫害。
(中時電子報)
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