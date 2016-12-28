專家：2017年巴西經濟復甦變數仍多

我要評比

巴西新聞網站G1訪問多位專家指出，巴西經濟在2016年經歷嚴重衰退後，2017年應有所改善，但因充滿不確定性，料將不會出現強勁成長。

全國工業聯盟（CNI）和經濟學家史瓦茲曼（Alexandre Schwartsman）認為，巴西國內生產毛額（GDP）在2015年衰退3.8%，是近25年最差表現，今年預測衰退率高於3%後，2017年應恢復成長，但指數介於零至0.5%。

鑑於公共帳目急劇惡化，高赤字比率，專家不建議通過新的減稅或增加公共支出等新的財政刺激計畫，稱經濟恢復引擎可來自中央銀行加強刪減基本利率的程序。

史瓦茲曼表示，現在最主要的一點是利率問題，透過刪減利率刺激投資和就業，以及政府維持一套平衡的財政政策。

專家指出，目前影響11.8%就業人口和折磨著1200萬巴西人的高失業率，2017年應持續成長：增加就業是巴西經濟復甦前景仍不明朗的最後步驟之一。

聖保羅FGV經濟學院教授莫瑞（Rogerio Mori）預測，明年巴西失業率將持續成長到13.%5至16%，導致非正式工作增加。

至於通膨，預期在2017年失去動力，主因是經濟衰退本身冷卻消費。所以市場預測2017的通膨指數應低於5%，接近中央銀行目標中心4.5%。

經濟學家還指出，2017年中央銀行也應持續刪減基本利率，金融市場預測2017年底，基本利率應從目前的13.75%跌至10.50%。

巴西利率之高，在全球數一數二，刪減利率應有助於降低投資成本，有利於償還債務。儘管刪減利率不應為消費者帶來直接影響，但可為恢復投資創造更加有利的環境。

2016年初，匯率一度衝破1美元兌巴西幣4元大關，創巴西推行「里奧計畫」20多年以來最高匯率，但全年仍呈顯著下降。經濟學家不相信2017年會重複匯率飆升的強況，預測明年匯率應平衡在1美元兌巴西幣3.5至3.7元之間。

莫瑞表示，很難預測2017年美元的走勢，因為匯率承受外部環境的不確定性很大壓力，所以也可能出現不太正面的意外。

2016年全年，巴西政府採取了許多嘗試重新平衡公共帳目的措施，如國會已通過的公共支出成長上限案，以及有意審理表決的社福改革案。儘管如此，政府預測2017年仍將出現巴西幣1390億元的財政赤字。

莫瑞表示，2017年的情況應比2016年好不了多少，「儘管公共支出上限限制花費，國會通過的財政緊縮措施將對中長期產生較大影響。」

專家預測，2017年全球經濟成長步伐應持續緩慢，國際貿易低迷。部分不確定因素包括美國總統當選人川普上任後將採取的貨幣政策，以及英國決定脫離歐洲聯盟後，歐洲的情況。

此外，如果中國大陸真的適應GDP成長速度減緩，國際市場可能受到影響，促使大宗商品價格有利於發展中國家。1051228

(中央社)