美日現任領袖首度同訪珍珠港 安倍演說強調「和解的力量」
日本首相安倍晉三於2戰結束75周年訪問美國夏威夷，28日上午台灣時間6點與美國總統歐巴馬在珍珠港的亞利桑那號戰艦紀念館，悼念珍珠港事件死難者並發表演說，強調「和解的力量」。安倍是日本1941年偷襲珍珠港至今，第1位赴珍珠港悼念死難者的現任日本首相，美日領袖一同訪珍珠港也是頭一回。
安倍在紀念館獻花後，站在珍珠港發表演說表示，「我是以日本首相的身份站在珍珠港，我和歐巴馬總統想一起向全球訴求的是『和解的力量』，戰爭的慘禍現在還沒有從世界上消失，憎惡招致憎惡的連鎖也不斷。現在世界上正需要的是寬容的心以及和解的力量」。
安倍表示，「我要向從這裡開始的戰爭所奪走的所有勇者的生命和無辜民眾的亡魂致哀悼之意。」「美日成為在歷史上罕見的，深化且強固結合的同盟國。」「把我們結合在一起的是寬容的心帶來的『和解的力量』」。
安倍雖然沒有直接言及對戰禍犧牲者的謝罪和反省，但他表達自己的心境時說：「在面對嚴肅事實時，我無語了」「不能再重複戰爭的慘禍，今後要貫徹此一不變的方針」。
安倍在赴亞利桑那紀念館之前，與歐巴馬舉行了最後的高峰會談，這也是歐巴馬在任內最後一次美日峰會。安倍似向美國準總統川普喊話般地強調，「要將美日同盟推向更新的高點」。
歐巴馬今年5月在廣島原爆和平紀念公園悼念2戰犧牲者，成為首位造訪廣島的美國現任總統。 安倍此行親赴珍珠港悼念死難者，也是呼應歐巴馬「亞洲再平衡」外交政策的表現。
然而歐巴馬明年一月將下台，美日同盟關係和「亞洲再平衡」外交政策將何去何從，將留待美國新總統川普來定奪了。
(中時)
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