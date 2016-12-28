12月28日各報頭版要聞

重點要聞

●親綠民調公布 親中勢力大過親日

「英川通話」首度國際情勢民調出爐，台灣智庫昨天公布民調，在美、中、日3國中，42.1％民眾認為和美國保持密切關係比較重要，25.8％選擇中國，13.7％選擇日本，相較於5月中旬的調查，美國雖然仍是第一，但比例下降13.5個百分點，中國大陸則上升10個百分點、躍居第二，日本則從第二掉到第三。

●謝長廷子 簽運彩欠債千萬

駐日代表謝長廷之子、台北市議員謝維洲被爆沉迷運彩簽賭積欠千萬債款，甚至為此動用銀行提供北市議員的200萬低利貸款還債，謝長廷妻子游芳枝今年8月還從日本返台，為謝維洲清理欠款，傳出謝長廷得知消息後，氣得大罵兒子。

●小英自稱台灣總統 近半民眾支持

美國總統當選人川普在推特上稱蔡英文為「台灣總統」，「英川電話」更是引發國際關注。台灣智庫昨發布最新民調，指有近5成民眾認為，蔡英文出訪應自稱「台灣總統」，在半年內，這個比率增加10個百分點，但是仍有41.2％民眾認為應叫「中華民國總統」。

重點要聞

●怨「父母偏心」棍狂毆 頭浸水 16歲兄殺死15歲妹

台中市發生十六歲哥哥殺死妹妹的人倫悲劇！讀高一李姓少年與小他一歲的妹妹長期爭吵，他不滿父母老是要他禮讓妹妹，認為父母偏心，前天父母出差，兄妹倆因小事爆發口角，他憤而持木棒朝妹妹頭部猛打，見妹妹倒地未死，還拿水桶將妹妹頭壓到水裡，直到無氣息才罷手，事後向警方自首。他接受偵訊時表示想殺妹妹已經很久了，「但現在很後悔，怎真的把妹妹殺死了。」少年偵訊後移送少年法庭，裁定收容少年觀護所。

●貧病又被告 全家上吊3死

遺言「真的累了」 法扶：可免費訴訟 免走絕路

南投市昨傳出一家三口自殺身亡悲劇，曹姓低收入戶一家三口疑因均有病纏身，加上兒子上月擔任詐騙集團車手被逮，帶給家人極大壓力，三人在住處燒炭不成，再上吊身亡，留下「我們真的累了」等內容的遺書，親友唏噓不已，檢方及法律扶助基金會表示，該男子係詐欺初犯、刑期不至於太重，且家貧又患病，可申請扶助律師免費訴訟，實在不必走上絕路。

●可可脂不夠卻稱「巧克力」 罰400萬

衛福部食藥署明年元旦起實施多項標示正名新制，包括僅鱈形目魚種才能稱鱈魚，可可脂純度達標才能標示為巧克力；另因市售薏仁常以大麥混充，大麥不得再標示品名為洋薏仁、小薏仁或珍珠薏仁等；以樹薯粉或馬鈴薯粉為原料的太白粉，成分也應如實標示，違者最重罰四百萬元。

重點要聞

●珍珠港事件75年 安倍、歐巴馬同悼

正在美國夏威夷訪問的日本首相安倍晉三，台灣時間廿八日早上六點與美國總統歐巴馬在珍珠港的亞利桑那號戰艦紀念館悼念珍珠港事件死難者，獻花並發表演說，強調追求和平的意志與兩國的和解。

●林全：盤整過後 明年是關鍵年

行政院長林全昨天表示，新政府五月上任後都在盤整和處理、調整過去政權輪替後一些問題，等這階段告一段落後，明年就是建設年，將是非常關鍵的一年，希望現在的紛擾漸漸停下來後，把基礎、方向及定位弄好，三、五年內社會就會看到一些前景；方向對了，人民就會有信心，社會氣氛也會改變。

●學生扮納粹爭議…不甩李大維 謝志偉續開砲

新竹市光復高中日前校慶變裝遊行，因學生扮德國二戰期間納粹軍團引發爭議。但駐德代表謝志偉認為，事件發生是因「納粹陰魂就在台灣。」隔日還繼續開砲，大罵質疑他的人「你們是什麼身分？」外交部昨天轉趨低調，不再回應。

重點要聞

●國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台

國民黨中央在上週三中常會出席人數不足的情況下，強行通過「一○六年四項黨職人員選舉作業期程及第廿屆黨代表選舉辦法」，引發黨內風暴，國民黨立院黨團總召廖國棟昨開出「倒洪」第一槍，指黨主席洪秀柱公然違法，應下台、辭職；部分立委也說，洪已喪失領導正當性。對此，文傳會副主委胡文琦表示尊重，民主多元的政黨，有不同的聲音，非常正常。

●遼寧艦挑釁 學者：我應速發展潛艦反制

中國解放軍航空母艦「遼寧號」昨航抵海南島，學者認為，中國解放軍航艦戰力才剛成形，此回接近台灣東部海域只是測試、挑釁，未來還有很長一段路要走，台灣應儘速發展潛艦戰力，才能有效應對區域局勢、滿足打擊航艦戰力需求。

●台灣智庫民調：66.7％支持外館改稱台灣代表處

立法院外交及國防委員會前天通過立委提案，建議政府部門對外互動時，盡量採用「台灣」名稱。台灣智庫昨公布民調則顯示，對於台灣駐外機構名稱，有六十六．七％的民眾支持將駐外機構如「台北經濟文化代表處」名稱，改為「台灣代表處」；對於以何名稱參與國際活動，有五十一％民眾支持「台灣」、三十四．六％支持「中華民國」，僅九％支持「中華台北」。

(中時電子報)