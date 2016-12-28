年度超夯孵蛋動物玩偶 不少消費者失望

早在今年耶誕節前就被搶購一空的新型孵蛋動物玩偶，由於某些消費者購買後，「孵化」甚久但玩偶卻沒能破殼而出，紛紛透過社群網站與店家評價欄發文表示失望。

今年耶誕節最火紅的玩具，莫過於名為Hatchimals的新款玩具。這款玩具最大特色是讓小朋友享受「孵蛋」，必須等蛋殼破裂，才會知道得到何種動物。早在耶誕節前數週，許多零售商與玩具專賣店的Hatchimals都被搶購一空，拍賣網站eBay則出現賣家開出數倍的高價求售。

然而，這款熱門孵蛋玩具，在耶誕節前後送達許多美國孩子手中後，實際效果卻遠低於預期。

在玩具反斗城（Toys R Us）網站就有消費者在評價欄給予「3顆星」留言寫道，雖然產品很可愛，可惜新鮮感很快就消失，而且「孵蛋時間非常久，以後不會再買了。我不覺得它值得那個價錢。」

也有網友給予「1顆星」評分留言寫道，「女兒收到外婆送的Hatchimals耶誕禮物，拆開之後依照說明書指示開始『孵蛋』，孵了4小時卻毫無動靜，女兒失望到哭出來，因為這個狀況跟電視廣告呈現的景象完全不同。」

在玩具反斗城網站，Hatchimals已經賣完，但接受預訂，單價為79.99美元。

這幾天，推特也出現不少網友發文抱怨Hatchimals。

推特用戶高林吉（James Gorringe）26日發表推文指出，Hatchimals玩具「把我6歲女兒的耶誕節給毀掉了。花很多功夫在耶誕節那天孵蛋，結果什麼也沒有。」

另1名推特用戶克勞斯（Matt Cross）則在耶誕節當天發文表示，雖然歷經14小時的孵蛋，但動物卻沒有孵化成功，到後來也變得都不會亮，「我該怎麼拿這個瑕疵品去退貨呢？我的4歲女兒非常難過。」

Hatchimals製造商Spin Master呼籲消費者如果遇到產品問題，可以直接與廠商聯絡，或者撥打客服專線。1051228

(中央社)