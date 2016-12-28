40年前一段情 韓蘇洛：永懷念莉亞公主

在「星際大戰」系列電影飾演反抗軍領袖莉亞公主（Princess Leia）好萊塢女星嘉莉費雪（Carrie Fisher）辭世的消息傳出後不久，社群媒體便開始湧現向她致敬的文字。

與她有過許多對手戲，在星戰三部曲中以及去年「星際大戰七部曲：原力覺醒」（Star Wars: The ForceAwakens）中飾演「韓蘇洛」（Han Solo）的哈里遜福特（Harrison Ford）表示：「嘉莉是獨一無二的－才華橫溢，有原創性。有趣，感情上毫不畏懼。她勇敢地活過一生…我們都會想念她。」

「星際大戰」（Star Wars）導演喬治盧卡斯（George Lucas）說：「在『星戰』，她是我們偉大且強有力的公主－勇敢、 有智慧、充滿希望，這個角色比大多數人想像的難演… 我們大家都會想念她。」

嘉莉費雪最出名的演出是在「星際大戰」三部曲（1977年至1983年）及「星際大戰七部曲：原力覺醒」（Star Wars:The Force Awakens）中飾演莉亞公主。

英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）和路透社報導，她23日搭機從倫敦飛來洛杉磯，在快抵達時心臟病發，心跳停止，機上急救人員為她施以心肺復甦術，下機後被送往加州大學洛杉磯分校醫學中心（UCLA Medical Center）加護病房。

她當時正在巡迴宣傳新回憶錄「公主日記」（The Princess Diarist，暫譯）。

她一個月前透露40年前和「星戰」主角哈里遜福特有一段長達3個月的戀情，躍上頭條新聞。

嘉莉費雪是在新回憶錄上市前，宣傳這本新書時向時人雜誌（People）透露這項秘密。這本書是根據她在拍攝首部「星戰」電影時期的日記。

嘉莉費雪表示，這段戀情在1976年開始與結束，當時她首度飾演無畏的莉亞公主。哈里遜福特扮演特立獨行的太空駕駛員韓蘇洛。

她告訴時人雜誌：「這段感情非常濃烈，工作日是韓與莉亞，週末是嘉莉和哈里遜。」當時嘉莉費雪19歲，哈里遜福特33歲。

她在新回憶錄寫到哈里遜福特時說：「你怎能要求這麼優秀閃耀的男子對我這樣的女子感到滿意？我這麼沒有經驗，但是他身上的某種氣質讓我信任。他富有同情心。」1051228

(中央社)