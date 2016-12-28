美股收高 道瓊仍未突破2萬點大關

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耶誕假期過後美國股市今天恢復交易，收盤三大指數都走高，那斯達克指數創新高，道瓊工業指數仍未突破2萬點大關。

彭博報導，道瓊指數收盤上漲0.6%，來到19945.04點。

標準普爾500指數上漲0.22%，來到2268.88點；那斯達克指數上漲0.45%，來到5487.441點。

道瓊指數自12月中以來距離2萬點關卡似乎已近在眼前，但至今一直欠佳臨門一腳。1051228

(中央社)