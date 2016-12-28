五星年菜不只佛跳牆，雞餚上桌也吉祥

台北西華飯店的西華鮑魚福袋雞，是將煮軟的糙米、土雞肉、糯米和瑤柱等，一起塞入雞腹中入甕，非常特別。(圖／台北西華飯店)

六福〈松茸蟲草黑羽雞湯〉標榜不惜重本以昂貴食材入饌。(圖／六福旅遊集團)

台北喜來登飯店的〈砂鍋一品雞〉，湯頭滑潤順口，滋養暖身，售價3500元。(圖／台北喜來登大飯店)

維多麗亞酒店推出的〈南乳吊燒雞〉，每隻售價980元。(圖／維多麗亞酒店)

華國大飯店的〈T8銀耳鮮雞湯〉，是以國宴等級桂丁雞，以及亞洲大學T8有機鮮銀耳入饌烹製的高檔年菜。(圖／台北華國大飯店)

台北君品酒店外賣年菜中有可以單點的〈豉油皇土雞〉，是廣東傳統家常老菜。(圖／台北君品酒店)

除夕圍爐吃團圓飯，按年俗有許多菜必定上桌，除了〈佛跳牆〉與發粿、蘿蔔糕外，家家戶戶年年必有的年菜還有象徵「長命百歲」的〈長年菜〉，寓意「年年有餘」的魚餚，再來就是各式各樣的雞餚了。

「雞」的台語發音與「家」同音，宴客酒席桌上有雞，意味「起家」，除了是慶祝搬新家入厝宴席菜，雞餚也是非常傳統的年菜之一。而傳統過年烹製雞餚，一定要全雞上桌，且有頭有尾才是吉祥。也就是因為如此，不少觀光飯店除了推出〈佛跳牆〉搶攻年菜外賣商機，並另外也推出了雞餚供消費者選擇，作為圍爐餐桌上的「大菜」。

廣東人過年極為講究，對於圍爐菜餚不僅要求豐富澎湃、每道菜的含義更是代表著吉祥意味，祈求為新的一年帶來好運及平安。台北君品酒店中餐主廚陳偉強老家在廣東，今年就特別設計了正宗廣式圍爐菜〈豉油皇土雞〉，他 選了來自台東、每隻重達1.6公斤的土雞，整隻汆燙後，再以八角、桂皮、羅漢果和秘製老滷醃製，最後再以小火慢燉翻煮土雞，讓整隻雞充分吸收滷汁並均勻上色，成菜後肉質鮮甜滑嫩。

維多麗亞酒店〈雙囍〉中餐廳資深中餐主廚何慶輝，因應金雞年也設計推出〈南乳吊燒雞/980元〉，表皮薄脆可口，雞肉肉質多汁香嫩。

台北喜來登飯店除推出〈佛跳牆〉以廣招徠，〈請客樓〉並另外推出散發金黃色澤的〈砂鍋一品雞〉，每鍋售價3,500元的高檔雞湯是嚴選老母雞熬煮6小時的雞湯底，加入鮮嫩的小土雞、干貝、特選金華火腿火爪腿部位，湯頭滑潤順口，食材精華完全融入湯內，抿唇會黏口，代表膠質豐富、滋養暖身。

台北國賓飯店館內粵菜廳匯集頂級食材推出多款單品料理，包含工序繁複、外酥內嫩〈一品茶皇雞／1,380元〉，以及每甕8800元、滋補養生的〈排翅牛肝菌鮮鮑燉土雞〉。〈排翅牛肝菌鮮鮑燉土雞〉是將土雞、牛肝菌、蟲草花入金華火腿、老母雞、豬後腿肉熬煮8小時的上湯，加上汁濃味厚的排翅及鮮鮑，滋補清新且營養豐富，湯頭清雅溫潤，融合牛肝菌香氣與各上選食材的甘美。

台北國賓飯店另一款〈花膠濃湯煲土雞〉，是用名貴的花膠浸發後與土雞一同熬煮出濃厚膠質，湯頭濃厚稠滑，土雞的甘甜清鮮完全融入湯裡，也是高檔養生湯品。

台北西華飯店的〈私房鮑魚烏骨雞湯/3980元、6人份〉，是用金華火腿、老母雞及豬後腿肉精熬8小時製成港式上湯，再加入6顆南非活鮑魚及整隻烏骨雞，以鹽適度佐味後熬煮而成。頂級食材精華全煮入湯頭，嚐起口口鮮美、饒富韻味。而〈西華鮑魚福袋雞/4888元，6人份〉則是土雞去骨汆燙，糯米泡軟後加入瑤柱、豬肚及巴西菇，另以港式上湯將糙米煮軟，與前述土雞肉及糯米、瑤柱等配料一同塞入雞腹入甕、注入港式上湯及6顆南非活鮑魚，將米飯燉煮至軟透上桌，是少見的高檔雞餚。

台北華國飯店年菜訴求養生健康，並以安心健康的頂級食材入饌，主打的〈T8銀耳鮮雞湯／1,800元〉是以國宴等級桂丁雞，以及亞洲大學T8有機鮮銀耳入饌烹煮的雞餚。晶瑩白皙的整朵鮮銀耳在肥嫩鮮甜的桂丁雞上綻放，以頂湯稍作川燙（頂湯是採用金華火腿、老母雞、雞爪、後腿赤肉、豬大骨慢火熬煮，將40斤水熬至成20斤湯），加上鮮蓮子、紅棗、枸杞等養生聖品，濃香爽脆的極致美味。

在國宴中大放異彩的桂丁雞，是台灣第一隻由民間主導與政府共同研發、符合國際育種標準的本土土雞，以海藻酵母飼養，肉質鮮甜Q彈、無腥味，為維持品質，一年僅飼養二批，數量稀少而昂貴。有「菇中之冠」美稱的銀耳，則是由「台灣銀耳教父」亞洲大學林俊義教授花費十數年心血，走遍全台山林，終於在阿里山找到特有原生菌種銀耳，並在無塵恆溫環控室中培育出散發獨特茉莉花香味的有機T8鮮銀耳。

台北威斯汀六福皇宮大飯店今年也有單品外賣的雞餚〈松茸蟲草黑羽雞湯〉供客人選擇，主廚特選本土放育黑羽雞，並以獨家「協生質」方式飼育出強健鮮美的肉質。再以水蒸工法熬出滴滴原汁精華，添加富含多醣體的松茸與黃金蟲草，鮮美回甘之餘，香氣層次更飽滿，營養滋補更富足。使用號稱蘑菇之王的姬松茸，以及台灣在地黃金蟲草，及雲林肉質鮮美的黑羽公雞，搭配紹興酒及香料燉煮，顏色會呈現清透的金黃色澤，飄散淡淡松茸香氣。

(工商)