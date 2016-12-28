期待減產協議生效 國際油價上揚

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在投資人預期石油輸出國家組織（OPEC）會員國與非會員國間首個減產協議明年元旦生效後，供應量會減少，國際原油價格今天收盤上揚。

彭博報導，紐約市場西德州中級原油的2月期貨價格上漲88美分，收在每桶53.90美元。

倫敦市場北海布倫特原油的2月期貨價格上漲93美分，收在每桶56.09美元。1051228

(中央社)