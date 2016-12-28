亞馬遜網站 耶誕季賣出1萬多克拉鑽石

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在今年耶誕購物熱季，亞馬遜網站生意無比興隆，據統計共賣掉1萬多克拉的鑽石，手錶更是平均每1.5秒就賣掉1只，而買氣最旺的單品則是語音助理聲控裝置Echo Dot。

根據統計，在這個耶誕購物季節，12月19日是亞馬遜網站（Amazon）最忙碌的出貨日，而對於使用Prime Now兩小時內限時送貨服務的客戶來說，12月23日當天則創下遞送服務高峰，當天最熱門的商品之一是奧利奧巧克力夾心餅乾（Oreo）。

加入99美元年費的Amazon Prime會員客戶，在今年耶誕購物季期間，總共從亞馬遜網站購買超過10億件商品。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，今年耶誕購物季亞馬遜網站買氣最旺的單品是語音助理聲控裝置Echo Dot，其次依序為網路電視裝置Fire TV、Fire平板電腦、虛擬家庭助理裝置Echo。

如果以項目區分，電視機是亞馬遜網站所有商品當中最受歡迎的，銷路最佳的電視機為三星（Samsung）的32吋智慧型LED電視，以及Avera廠牌的32吋智慧型LED電視。

4K電視同樣也是買氣強強滾，亞馬遜網站表示，這段期間賣出的所有4K電視如果全部堆疊起來，足足超過9座聖母峰的高度。

其他的人氣商品還包括首飾類的鑽石與手錶。亞馬遜網站統計，這個耶誕季節總共賣出1萬451克拉的鑽石，另外平均每1.5秒就賣出一只手錶。

電玩項目則由「口袋怪獸寶可夢」（Pokemon）系列電玩稱霸，任天堂（Nintendo）的Nintendo 3DS系列Pokemon Sun與Pokemon Moon兩款遊戲銷路最好。1051228

(中央社)