少年梁祝合體！梁小冰爆羅志祥拍床戲脫光
2000年播出的《少年梁祝》，找來羅志祥（小豬）與梁小冰飾演，事隔10多年，兩人難得終於再次合體！梁小冰po出兩人合照，兩人除了凍齡之外，小豬還被虧「怎麼都沒有長大？」而互動之餘，梁小冰還意外爆料小豬當年拍床戲時特意脫光光。
梁小冰昨在微博曬出與羅志祥的合照，表示山伯英台隔多年再合體，她虧小豬「還是那麼愛鬧，怎麼都沒有長大？」隨即小豬就回應自己是「三歲智商！」除此之外，梁小冰還爆料小豬當年拍床戲時，「脫光光問我皮膚是不是很黑？」讓她大呼「天啊！」
而近來小豬的巡迴演唱會，梁小冰也被安排在第一排，讓她感動直說「十七年前的承諾，今晚終於實現，可以親身欣賞你的演唱會，亞洲舞王非同凡響！」
(中時電子報)
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