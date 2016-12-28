遼寧號動向 美：若在公海有航行自由
國務院副發言人唐納今天說，美國注意到有關中國解放軍「遼寧號」航母編隊首赴西太平洋的報導，「假如是在公海上」，就享有航行自由，這適用於包括中國在內的其他國家。
中國解放軍繼空軍日前兩度繞飛台灣後，「遼寧號」航母編隊首度穿越「第一島鏈」，中共海軍司令吳勝利親自率隊，經宮古水道進入西太平洋及台灣東方海域、往南海航行。趁美方迎接耶誕假期之際、外界認為，這是中國對「台、美、日大秀肌肉的壓力測試」。
對此，唐納（Mark Toner）下午在每日新聞簡報會上回答中央社記者提問時、做上述表示。
中央社記者問，美國是否注意到中國航空母艦「遼寧號」首度航往南海演訓？美方有何看法？唐納說，美國注意到中國的首艘航空母艦在「西太平洋」航行的報導，美國沒有任何特定評論，而美國承認，按照國際法，所有國家都有海空航行與飛越自由及合法使用權，這都應受保障。
記者追問，中方執行的任務鄰近日本與台灣，美方是否認為此時是執行航行自由的恰當時機？就區域和平與穩定來看，美方是否有任何關切？
唐納則簡短指出，就像美國海軍也常在同樣水域認真嚴肅地航行般，那就是航行自由，「假如他們（中國）是在公海上，他們就有權航行。」
他說，所以，如果這適用於美國、也適用於中國與其他國家。
除台灣的國防部長馮世寬證實，國軍預置海、空兵力全程警戒與監偵「遼寧號」動向，日本也發布新聞稿指出，自衛隊派出驅逐艦與P-3反潛巡邏機。
有報導指出，共軍1架「直九」艦載直升機一度飛至日本宮古島東南領空外10公里處，自衛隊戰機因而緊急起飛。1051228
(中央社)
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