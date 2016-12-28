談台雕塑創作斷層 洪易：熱情很重要
近年來活耀於國際雕塑界的台灣藝術家洪易，27日跨海至廣西桂林愚自樂園為「洪易藝術中心」親自揭幕，談起台灣新生代雕塑家似有斷層的現況，他感觸很深地認為：「熱情很重要，千萬不要想著一步到位，即便當前經濟狀況困難都不要放棄。」
善於活用日常生活與傳統民俗文化的洪易，將通俗美感提升成為精緻作品，無論是色彩、圖像乃至多元的造型等，洪易不僅能輕易地在作品中注入強烈個人風格，其作品的手法前衛創新，將大俗作到大雅，不僅擄獲不少兩岸年輕人的芳心，也深入民間散播歡樂。
如今見證「洪易藝術中心」的開幕，洪易開心地表示，這處藝術中心的落成並非一朝一夕，而是在多方的牽線及支持下，才得以促成的一樁美事。洪易說，「如果說我的作品能夠帶來開心、快樂、解愁」，未來希望能在「洪易藝術中心」繼續分享藝術的美好。
在外界眼中看來一路平步青雲的洪易，卻在回想當年創作時坦言，年輕時也並非這麼順利，但自己就憑藉著一股對於藝術的「熱情」，不斷間斷地創作，無論是什麼樣的媒材都盡可能的發揮創意，「當大家看到你的成形後，他不會看你是運用什麼樣的材料，而是要那份屬於藝術的氛圍。」
因此，談起台灣新生代雕塑家似有斷層的現況，洪易建議青年創作家：「熱情很重要，不要一下子就要到位當，如果雕塑家一下就要到位，那藝術生命很快就會夭折，而且當自己不斷進步後就會發現，該有的配備都會有了！」
(旺報)
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