宛如模特營區 美豔動人以色列義務役女兵

練習打靶射擊的以國女兵。（圖/Instagram）

以色列立國於強敵環繞之中，建國之初為求其生存，訂下境內男女成年青年皆需入伍參軍，使得在以色列國防軍（IDF）中，女性並不像多數國家軍隊一樣屬於少數族群。在社群媒體發達以後，不少人開始注意這批「娘子軍」，幾乎是各個集美貌與體魄於一身，彷彿一個時尚秀的模特營區，讓人感到羨慕。

據英國太陽報（The Sun）報導，在知名社群媒體上出現一個專門蒐集以色列女兵圖片的帳號，目前共有約2千名女兵在圖庫中，追蹤者更多達近4萬人。讓這群美豔動人的以色列女孩們，無論在戎裝、便服或比基尼，都成為各方關注的焦點。以色列採全民義務徵兵制，無論男女、宗教和膚色，只要是以色列國民年滿18歲，就必須入伍服役至少2年，由於是男女皆兵，也讓以國的女兵在其軍隊中並非少數和弱勢族群。

美豔動人的以色列女兵。（圖/Instagram）

美豔動人的以色列女兵(2)。（圖/Instagram）

美豔動人的以色列女兵（3）。（圖/Instagram）

美豔動人的以色列女兵（4）。（圖/Instagram）

美豔動人的以色列女兵（5）。（圖/Instagram）

近日以來，以色列再度於巴勒斯坦（Palestine）與屯墾區議題和聯合國（UN）起爭執，對於自1948年獨立建國後，接連面臨5至6場大型且多方包圍的戰爭後，好不容易才獲得所謂「和平」的以色列，維持國力與武裝力量是其生存的關鍵命脈。以國國防軍本就是軍事上被受重視的一隻勁旅，戰力與精銳武器都是世界一流的水準，如今這批集合美貌與力量於一身的女兵，讓外界看到一個不一樣的以色列。

(中時電子報)