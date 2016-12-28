川普大樓傳不明背包 緊急疏散虛驚一場

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美國總統當選人川普曼哈頓寓所川普大樓1樓大廳今天下午一度緊急疏散，靠近NIKE店家結帳區外發現疑似不明背包，經警方爆破小組搜查後發現裡面只是兒童玩具，虛驚一場。

川普當時未在曼哈頓寓所，人在佛州馬阿拉歌（Mar-a-Lago）。川普交接團隊發言人史派瑟（Sean Spicer）說，一個不明背包被棄放在店家結帳區外。

耶誕節後各家商店都有促銷活動，川普大樓附近第五大道是紐約高檔血拚區，人潮很多，下午這場驚魂讓警方緊張萬分，從社群媒體上傳影片清楚看到，消費者聽聞疑似有爆裂物後便奪門而出。

警方下午4時45分據報後，爆破小組及消防人員火速前往川普大樓，並立即疏散大廳內所有人員，經過地毯式搜索後，發現遺留現場的一個不明黃色背包內只有孩童玩具，傍晚5時7分危機狀況解除。

位於紐約最繁忙精華區的川普大樓，自川普當選後聲名大噪，警方實施部分管制措施，包括縮減馬路車道、裝置移動式石牆、設置護欄、檢查哨等，高難度維安讓警方及安全人員相當頭痛，而諸多不便更令附近商家及用路人怨聲載道。1051228

(中央社)