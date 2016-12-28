歐巴馬和安倍珍珠港紀念館獻花
日本首相安倍晉三和美國總統歐巴馬今天一同前往珍珠港紀念館，向珍珠港事件死者獻花致意。
法新社報導，兩人向1941年12月7日在亞利桑那號戰艦（USS Arizona）喪生的2400多名美軍致意，獻上花圈，並在紀念碑前默哀致意。
安倍晉三在惡名昭彰的珍珠港事件75週年致詞表示：「我們不能重蹈恐怖戰爭的覆轍。」站在歐巴馬身旁的安倍，讚揚和解的力量，表達「對日本寬容」的感激之意。
下月將卸任的歐巴馬也稱許美日兩國邦誼「更加鞏固」。歐巴馬告訴安倍，「一國的品格固然在戰爭受到考驗，卻是在和平被定義」。
歐巴馬表示，「即使在仇恨中燒，甚至在部落主義最原始的拉鋸之際，我們仍必須抗拒內在的衝動，我們必須抗拒妖魔化不同他人的衝動。」
「我以盟誼精神歡迎你，盼雙方攜手傳達世界一個訊息，也就是和平比戰爭贏得更多，和解比報復獲得更多。」1051228
(中央社)
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