基隆港邊賞煙火 四分衛跨年壓軸

基隆市跨年晚會將在基隆港碼頭登場，市府今年邀請獨立樂團輪番開唱，四分衛壓軸獻唱，將結合港口船舶一同鳴笛，並在虎仔山地標施放煙火，與民眾一同迎接2017年。

文化局表示，今年在基隆港東3、東4碼頭舉辦的「搖滾基隆、熱血跨年」跨年晚會，從晚間8時開唱，由歌手舞思愛，搭配午茶DJ-SoWhat共同主持，開場則安排舞思愛、樂團搖滾大嬸、IF Music Band及崇右熱門音樂社打頭陣，綻放基隆在地音樂特色。

活動也邀請樂團TRASH、台客電力公司及ASA樂團輪番獻唱，各指標性獨立創作競賽最大獎樂團，透過橫跨六、七、八、九年級不同的創作音樂交流，展現年輕活力的創作魅力，壓軸則由四分衛擔綱，與民眾一同倒數嗨翻基隆港。

另外，主辦單位將號召約20部外型可愛又吸睛的胖卡行動餐車，齊聚在基隆文化中心前廣場，提供各種美味輕食，並結合港口郵輪、船舶、軍艦一起鳴笛，同時在虎仔山KEELUNG地標施放長達3分鐘的煙火， 一同迎接2017年的到來。1051228

(中央社)