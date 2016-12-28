老調新編 青年復興原鄉歌謠
許多原住民歌謠缺乏文字記錄，隨著老一輩凋零而失傳。由一群青年組成的「AUBA服務隊」，透過蒐集古調、老調新編等方式，復興魯凱族的文化歌謠。
AUBA服務隊連續三年獲得教育部青年發展署「青年社區參與行動計畫」補助，由屏東青葉部落的在地青年組成。他們發現部落小學在合唱比賽中屢創佳績，展現原住民族的音樂天分，但傳統古調卻仍逐漸被年輕世代遺忘，而有失傳的隱憂。
AUBA服務隊於是集結熟悉部落古調的人們，開辦「唱以前的歌」活動，讓部落青年有重新學習的機會，還透過老調新編，讓年輕人創作歌曲，有更多的參與感。
團隊青年巴俊傑說，凝聚部落的認同感最重要，過去耆老不見得支持年輕人的活動，但透過AUBA的努力，耆老轉為期待，並希望能把歌謠傳唱下去。
教育部持續推動青年社區參與行動，今年一共補助31個計畫，相關資訊可參考教育部青年署網站。1051228
(中央社)
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