主流媒體不報『反同』挨轟 羅友志嗆：看你們水準在哪？
「台客名嘴」羅友志常在臉書討論時事議題，都會掀起網友熱議，對於近日婚姻平權議題延燒，對於許多人痛斥主流媒體不報「反同」，讓他相當不以為然，反嗆現在閱聽眾只愛看腥羶色新聞，媒體報導的內容全是依大眾「水準」而定。
羅友志表示在媒體圈打滾18年，常聽到觀眾抱怨為何不做某種新聞，他感概表示媒體就是靠收視率過活，做此類新聞收視率就是慘不忍睹，根本沒人要看，反之只要播到裸體、藝人分手等新聞，收視率就飆漲，這也證明閱聽眾的收視習慣，絕非記者不報，而是大眾不埋單，更反嗆「這就是你們的水準」。
對於多數人痛斥主流媒體不報「反同」，他也不諱言直說「婚姻平權議題就是沒收視率，證明你自己都不關心，不解為何媒體還要大肆報導」?接著反問民眾沒有挺同，卻要記者反同，基於平衡報導原則前提下，媒體人絕不會如此做，對於民眾常罵媒體立場不公正，羅友志也大聲回嗆「不公平的不是記者是觀眾，而且憑什麼記者被罵黑，還要寫你白」。
(中時電子報)
關鍵字：羅友志
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。