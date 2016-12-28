主流媒體不報『反同』挨轟 羅友志嗆：看你們水準在哪？

羅友志臉書點出媒體新聞走向，全是依觀眾喜好為主。(圖/羅友志臉書點)

「台客名嘴」羅友志常在臉書討論時事議題，都會掀起網友熱議，對於近日婚姻平權議題延燒，對於許多人痛斥主流媒體不報「反同」，讓他相當不以為然，反嗆現在閱聽眾只愛看腥羶色新聞，媒體報導的內容全是依大眾「水準」而定。

羅友志臉書全文。(圖/羅友志臉書)

羅友志表示在媒體圈打滾18年，常聽到觀眾抱怨為何不做某種新聞，他感概表示媒體就是靠收視率過活，做此類新聞收視率就是慘不忍睹，根本沒人要看，反之只要播到裸體、藝人分手等新聞，收視率就飆漲，這也證明閱聽眾的收視習慣，絕非記者不報，而是大眾不埋單，更反嗆「這就是你們的水準」。

對於多數人痛斥主流媒體不報「反同」，他也不諱言直說「婚姻平權議題就是沒收視率，證明你自己都不關心，不解為何媒體還要大肆報導」?接著反問民眾沒有挺同，卻要記者反同，基於平衡報導原則前提下，媒體人絕不會如此做，對於民眾常罵媒體立場不公正，羅友志也大聲回嗆「不公平的不是記者是觀眾，而且憑什麼記者被罵黑，還要寫你白」。

(中時電子報)