多吃蛋白質多喝水 跨年跑趴告別宿醉

跨年夜在即，想喝點小酒助興又怕宿醉難受，書田診所家醫科醫師康宏銘建議，不要空腹飲酒，建議可多吃有蛋白質、有點油脂的食物並且多喝水，都是避免宿醉的好方法。

康宏銘指出，酒精進入體內後得透過2階段才能代謝出去，首先，酒精會先從乙醇變乙醛，這時血管會擴張，容易臉紅，必須透過肝臟裡的「乙醛脫氫(酉每)」把乙醛代謝成乙酸，再從腎臟排掉。

不過，「乙醛脫氫(酉每)」活性因人而異，日前也有研究顯示，近5成台灣民眾體內缺乏這種酵素，導致乙醛無法順利代謝，不僅可能有較高的罹癌風險，代謝不掉的乙醛也會導致臉紅、頭痛、胃部不適等宿醉狀況。

想預防宿醉，除了別貪杯，康宏銘也建議，飲酒前可吃一些富含油脂、蛋白質的食物，可以延緩酒精吸收速度，油脂類食物像是堅果、下酒菜、炸物等，蛋白質則像是肉類、雞蛋、豆腐等等。

另外，多喝水也能避免宿醉，康宏銘解釋，水喝得夠多就能幫助加速代謝掉乙酸，像是不少人酒醉就醫，醫護人員也會替他打點滴，就是補充水份的一種方式。（未滿18歲請勿飲酒，飲酒過量有害健康）1051228

(中央社)