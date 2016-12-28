多吃蛋白質多喝水 跨年跑趴告別宿醉
跨年夜在即，想喝點小酒助興又怕宿醉難受，書田診所家醫科醫師康宏銘建議，不要空腹飲酒，建議可多吃有蛋白質、有點油脂的食物並且多喝水，都是避免宿醉的好方法。
康宏銘指出，酒精進入體內後得透過2階段才能代謝出去，首先，酒精會先從乙醇變乙醛，這時血管會擴張，容易臉紅，必須透過肝臟裡的「乙醛脫氫(酉每)」把乙醛代謝成乙酸，再從腎臟排掉。
不過，「乙醛脫氫(酉每)」活性因人而異，日前也有研究顯示，近5成台灣民眾體內缺乏這種酵素，導致乙醛無法順利代謝，不僅可能有較高的罹癌風險，代謝不掉的乙醛也會導致臉紅、頭痛、胃部不適等宿醉狀況。
想預防宿醉，除了別貪杯，康宏銘也建議，飲酒前可吃一些富含油脂、蛋白質的食物，可以延緩酒精吸收速度，油脂類食物像是堅果、下酒菜、炸物等，蛋白質則像是肉類、雞蛋、豆腐等等。
另外，多喝水也能避免宿醉，康宏銘解釋，水喝得夠多就能幫助加速代謝掉乙酸，像是不少人酒醉就醫，醫護人員也會替他打點滴，就是補充水份的一種方式。（未滿18歲請勿飲酒，飲酒過量有害健康）1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。