罷工影響 澎湖公車減班因應

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澎湖車船處企業工會通過無限期罷工案，澎湖公車今天在20餘名駕駛與9部民間遊覽車支援下，開出載客，但各路線班次受罷工影響，多少有減班情況。

澎湖縣政府公共車船管理處長高文石昨晚漏夜協調，所幸上午部分路線班車和專車順利發車，部分原本在外站的沙港、通樑和尖山及學生專車等公車，都順利開往馬公。

澎湖車船處企業工會也發動部分駕駛占領公車調度場，拉布條抗議，爭取應有福利。

澎湖公車處所有的公車，行駛本島4鄉市共14條路線，平均1天總計往返180多個車班次，搭車大都以學生、老人和上班通勤族為主，受部分駕駛罷工影響，各公車路線部分減班因應。1051228

(中央社)