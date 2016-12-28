江蕙遭挾持內幕 警用美人計追兇

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歹徒陳金標侵入藝人江蕙胞弟住家，並要求趕上樓救助胞弟的江蕙交出財物，涉犯加重強盜未遂，法院裁定羈押。（本報系資料照）

江蕙臉書發文還原事件經過。(圖/本報系資料照)

江蕙臉書全文。(圖/江蕙臉書)

台語天后江蕙與弟弟，12月18日晚間在淡水住家遇襲，江蕙弟被打到頭破血流，江蕙則是手部遭割傷；之後警方全力追兇，甚至使出「美人計」，假扮應召站要釣出嫌犯，最後順利將陳性嫌犯逮捕。

陳姓嫌犯18日「變裝」成保全員，按鈴進入江蕙弟弟家中，用長扳手痛打江蕙弟，江蕙為搶救弟弟，也遭歹徒挾持，在掙脫過程中，被刀子劃傷虎口。

之後警方依據現場嫌犯留下的跡證，查出58歲剛出獄不到半年的陳金標，涉有重嫌。壹週刊報導，警方掌握陳嫌嗜賭好色習性，假扮成應召站集團，透過line傳訊給陳嫌，企圖引誘他現身。

警方密集傳訊「優質，服務滿意…」、「全套只要三千到五千元」等噱頭，但陳嫌始終沒有現身，最後警方靠手機訊號鎖定他所在位置，21日發動攻堅，在萬華一棟民宅逮捕了正在打麻將陳嫌。

江蕙在警方訊問時，表示歹徒當時要她交出錢和珠寶，因為她的證詞，檢方掌握整個案發過程和動機，依強盜等罪嫌向法院聲押獲准。

(中時電子報)