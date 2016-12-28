江蕙遭挾持內幕 警用美人計追兇
台語天后江蕙與弟弟，12月18日晚間在淡水住家遇襲，江蕙弟被打到頭破血流，江蕙則是手部遭割傷；之後警方全力追兇，甚至使出「美人計」，假扮應召站要釣出嫌犯，最後順利將陳性嫌犯逮捕。
陳姓嫌犯18日「變裝」成保全員，按鈴進入江蕙弟弟家中，用長扳手痛打江蕙弟，江蕙為搶救弟弟，也遭歹徒挾持，在掙脫過程中，被刀子劃傷虎口。
之後警方依據現場嫌犯留下的跡證，查出58歲剛出獄不到半年的陳金標，涉有重嫌。壹週刊報導，警方掌握陳嫌嗜賭好色習性，假扮成應召站集團，透過line傳訊給陳嫌，企圖引誘他現身。
警方密集傳訊「優質，服務滿意…」、「全套只要三千到五千元」等噱頭，但陳嫌始終沒有現身，最後警方靠手機訊號鎖定他所在位置，21日發動攻堅，在萬華一棟民宅逮捕了正在打麻將陳嫌。
江蕙在警方訊問時，表示歹徒當時要她交出錢和珠寶，因為她的證詞，檢方掌握整個案發過程和動機，依強盜等罪嫌向法院聲押獲准。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。