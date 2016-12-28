賓士車男持刀搶銀行 得手10萬元7小時內被逮

中市北區1家銀行昨天傍晚遭搶，30歲張姓男子開賓士車到附近路口下車，步行到銀行亮刀行搶，要求行員將錢放進袋內，搶走10萬元逃逸。第二分局警方獲報追緝循線在深夜11時許，於1家KTV內逮捕張男送辦，短短的7小時偵破搶案。

警方昨天傍晚5時8分接獲銀行報案指稱，遭男子持槍恐嚇搶走10萬元。第二分局、刑事警察大隊及鑑識中心等組成專案小組，報請檢察官指揮偵辦。

警方調查發現，無前科紀錄的張姓男子行搶後，開車在市區不斷繞行，警方在深夜11時38分於中區的1家KTV逮到張男。張男供稱，他做生意積欠債務，贓款拿去還債，只剩6200元，因不知所措，才找友人到KTV唱歌喝酒作樂。

(中時)