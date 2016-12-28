兒童也會偏頭痛 發作時間比大人短
偏頭痛擾人，但不只是大人會偏頭痛，兒童也會，只是發作時間比大人短，持續2至72小時。
14歲張小妹妹反覆頭痛長達1年多，頭痛像脈搏一跳一跳的痛，平常也會有兩側頭痛；頭痛發作時合併視力模糊、畏光、暈眩、耳鳴、噁心等，常需臥床休息，還曾被迫辦理休學。
張小妹妹的媽媽是偏頭痛病患，張小妹妹也接受頭痛相關檢查，包括腦部核磁共振、單光子電腦斷層掃描及腦電波，但都正常。
張小妹妹晚上10時就寢，但需躺上1至2小時才能入眠，卻淺眠易作噩夢，有焦慮及憂鬱的傾向。1年前因劇烈頭痛和暈眩接受中、西醫和兒童心智科整合醫療後，症狀緩解出院。
台南市立安南醫院兒科醫師陳震南表示，張小妹妹罹患的是偏頭痛和緊縮型頭痛，屬原發性頭痛，不是由腦內結構性病變（腦瘤）或其他藥物或身體疾病引起的頭痛，這類頭痛佔所有頭痛百分之九十以上。
緊縮型頭痛致病機制目前不清楚，一般認為和肌肉有關，可能是壓力造成，也可能和頸部肌肉骨骼的問題有關；壓力或緊張都會引起緊縮型頭痛，缺乏偏頭痛所伴隨的症狀，例如噁心、嘔吐、畏光和怕吵等症狀。
陳震南說，偏頭痛是一種非常劇烈、反覆發作的頭痛，多數發作在一側太陽穴，但1/3的人也可以在兩側。
偏頭痛患者時常描述像是「搏動式」的疼痛，常伴隨噁心、嘔吐或怕光、怕噪音，嚴重到需要休息，極少病人甚至說不出話，類似中風的失語症，或眩暈、耳鳴、步態蹣跚等症狀。
偏頭痛通常在青少年期開始發作，約90%的患者第一次發作在40歲之前。青春期之後，女性偏頭痛盛行率多於男性，9成病患多半有偏頭痛家族病史，亦好發於女性經期期間。
陳震南表示，對兒童來說，頭痛也很頻繁，偏頭痛也會在小孩子身上發生，但大多數小孩子的頭痛都是良性的，約4%至5%兒童是偏頭痛。
兒童偏頭痛發作時間通常比大人短，發作持續2至72小時。相較於成人，兒童偏頭痛通常是雙側的，單側疼痛通常出現在青春期後期或成年早期。
青春期前，男孩和女孩發生偏頭痛的比例是差不多的，有些兒童偏頭痛以陣發性頭暈或肚子痛來表現，長大後就會轉變成和成人一樣的偏頭痛。
實際上，偏頭痛相關暈眩是兒童反覆性眩暈最常見的原因。尤其是兒童良性陣發性眩暈，更常有偏頭痛的家族史，後期可能發展成偏頭痛，且對抗偏頭痛治療有反應。1051228
(中央社)
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