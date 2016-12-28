直播》司法及法制委員會

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司法及法制委員會│20161228中視新聞LIVE直播

今天(28日)上午9點，立法院召開第9屆第2會期司法及法制委員會第25次全體委員會議，邀請司法院秘書長、法務部部長、內政部次長、勞動部次長、衛生福利部次長、教育部次長就「外籍人士在台爭訟、就業、就醫、社福之語言翻譯需求短、中、長期因應政策」進行專題報告，並備質詢；以及審查委員周春米等20 人擬具「刑事訴訟法第三十一條之一、第三十三條及第三十四條之二條文修正草案」案。

(中時電子報)