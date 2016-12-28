世界最美臉蛋 周子瑜入選No.8

周子瑜入選今年度最美臉蛋第八名！（圖／達志影像）

2016世界最美臉蛋出爐！（影／YouTube）

美國網站「TC Candler」公布2016世界最美臉蛋，其中目前在韓國發展的台灣美少女周子瑜入選第八名，成績相當亮眼。而先前連霸2年冠軍的南韓女星Nana則掉到第三名。

周子瑜這回入選世界百大最美臉蛋第8名，這是她第二次出現，去年成績是第13名。而今年度的最美臉蛋由英國超磨卓丹鄧（Jourdan Dunn）奪下，至於連續兩年奪得最美臉蛋的南韓女星Nana則是退居第三，第二名是菲律賓混血女星麗莎(Liza Soberano)。

(中時電子報)