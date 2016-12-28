NBA詹姆斯 獲選美聯社年度男運動員
美國職籃NBA克里夫蘭騎士球星詹姆斯（LeBron James），今天獲選為美聯社2016年最佳男運動員，繼他2013年獲選後，二度獲此殊榮。
美聯社報導，詹姆斯上季率騎士隊奪冠，終結克里夫蘭市52年來的冠軍荒，且他善用運動巨星身分發揮社會影響力，讓他在59位美聯社旗下編輯的票選中脫穎而出。
詹姆斯共獲得24張第一名選票，擊敗擁有16張的「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）、9張的「閃電」波特（Usain Bolt）兩大水、陸最快的男人。
詹姆斯也成為繼「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後，第2位兩度獲此殊榮的NBA球員。喬丹於1991到94年連3年被美聯社選為年度最佳男運動員。
美國女子體操天后拜爾斯（Simone Biles）獲選為美聯社年度最佳女運動員。
NBA上季七戰四勝制總冠軍戰，詹姆斯率騎士隊從1比3劣勢絕地大反攻，詹姆斯於第5、第6戰連兩場砍下41分，第7戰還繳出大三元，硬是逆轉扳倒挾年度73勝聯盟新紀錄的金州勇士封王，締造NBA新猷。（譯者：中央社陳亦偉）1051228
(中央社)
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