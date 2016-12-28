洪秀柱深夜脫假髮講心情 為黨紛擾致歉
國民黨主席洪秀柱昨天深夜在臉書脫下假髮講心情，頂著真髮亮相，為這幾天因黨主席選舉時程所造成的誤解與紛擾致歉，「非常抱歉讓大家擔心了」，強調沒有不尊重中常會，也絕非先斬後奏。
國民黨21日中常會通過黨主席選舉時程，引發黨內質疑，中常委姚江臨並委託律師提告，下午中常會即將召開，瀰漫一股山雨欲來風滿樓的詭譎氛圍。
對此紛擾，洪秀柱深夜在臉書PO出「阿柱講心情」影片，長達6分鐘，並向關心的朋友致歉。
一改過去熟悉的柱柱姐頭髮，影片中，她脫下平常所戴的假髮，讓頭皮透透氣，以自己的真髮亮相，捲捲的頭髮，她自己覺得很新鮮，還問網友「不知道大家看得習不習慣？」
洪秀柱坦言，最近心理不太輕鬆，因為黨面臨存亡危急之秋，隨時可能斷糧的窘迫情境。
她也主動提及上週中常會通過的黨主席選舉時程。洪秀柱說，過去這些天因為誤解而造成的紛擾，「秀柱在這裡要向關心的好朋友致歉，非常抱歉讓大家擔心了」。
她說，事實是上週所提的黨代表選舉時程及辦法的草案，在提交常會前，已經公開說明這個草案必須經過常會討論通過後才會定案，「真的，沒有所謂的先斬後奏，或是不尊重常會的任何意圖」。這草案目的，用8字來說明，就是「回歸黨章，建立制度」，希望為本黨選舉立下典範，讓所有黨員公平競爭，以及確立主席任期規範。
她說，改革必須往前邁進，如果有誤會跟質疑，「秀柱願意再次和大家說明」。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。