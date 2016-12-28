洪秀柱深夜脫假髮講心情 為黨紛擾致歉

國民黨主席洪秀柱昨天深夜在臉書脫下假髮講心情，頂著真髮亮相，為這幾天因黨主席選舉時程所造成的誤解與紛擾致歉，「非常抱歉讓大家擔心了」，強調沒有不尊重中常會，也絕非先斬後奏。

國民黨21日中常會通過黨主席選舉時程，引發黨內質疑，中常委姚江臨並委託律師提告，下午中常會即將召開，瀰漫一股山雨欲來風滿樓的詭譎氛圍。

對此紛擾，洪秀柱深夜在臉書PO出「阿柱講心情」影片，長達6分鐘，並向關心的朋友致歉。

一改過去熟悉的柱柱姐頭髮，影片中，她脫下平常所戴的假髮，讓頭皮透透氣，以自己的真髮亮相，捲捲的頭髮，她自己覺得很新鮮，還問網友「不知道大家看得習不習慣？」

洪秀柱坦言，最近心理不太輕鬆，因為黨面臨存亡危急之秋，隨時可能斷糧的窘迫情境。

她也主動提及上週中常會通過的黨主席選舉時程。洪秀柱說，過去這些天因為誤解而造成的紛擾，「秀柱在這裡要向關心的好朋友致歉，非常抱歉讓大家擔心了」。

她說，事實是上週所提的黨代表選舉時程及辦法的草案，在提交常會前，已經公開說明這個草案必須經過常會討論通過後才會定案，「真的，沒有所謂的先斬後奏，或是不尊重常會的任何意圖」。這草案目的，用8字來說明，就是「回歸黨章，建立制度」，希望為本黨選舉立下典範，讓所有黨員公平競爭，以及確立主席任期規範。

她說，改革必須往前邁進，如果有誤會跟質疑，「秀柱願意再次和大家說明」。1051228

(中央社)