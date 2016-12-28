印度人婚姻大事 普遍聽從父母安排

特派員看世界專欄俗語說，有錢沒錢討個老婆好過年，在印度也是如此，尤其在歲末年終總是結婚旺季，不過，印度人的婚姻大事普遍聽從父母安排。

喜曼舒（Himanshu）已快30歲，是德里近郊某科技公司的上班族，經常接觸外國人，也常到國外旅行，是個標準的摩登現代印度人，但迄今感情一片空白。

談起為何沒想要交個女友，喜曼舒總是說，不急，反正父母最後會為他安排，幫他找個好女孩結婚。

25歲的安琪塔（Ankita）大學畢業後就在德里的一家貿易公司上班，她雖然在大學時交過男朋友，但遇到婚姻大事仍然很傳統，每週虔誠地禁食3天，只為向濕婆神的老婆雪山女神祈求，讓她能如願找到如意郎君。

在印度教神話中，雪山女神因為每天很虔誠地為她暗戀的濕婆神祈福，讓原本心無旁騖、專心修行的濕婆神最後娶了雪山女神為妻，許多印度女孩因此虔誠祈禱，希望能向雪山女神求個如意郎君。

確實，找個如意郎君對許多印度女性非常重要，即使印度現在已有很多經濟獨立自主的大女人，但在以家族為中心的印度社會，嫁得不好可能會在夫家受虐一輩子。

無論男女，學歷多高，觀念多麼現代，印度男女似乎擺脫不了種姓制度和傳統大家族的束縛，普遍聽任父母安排對象相親、結婚。

當被問到為何願意由父母安排婚姻，安琪塔笑著說，在印度，結婚是兩個家族的大事，而且她的父母及許多表兄弟、表姊妹也都是相親結婚，現在也過得很快樂，除了自己開心，也得到家族祝福，沒什麼不好。

即使深信父母安排婚姻是最佳的方式，但安琪塔對未來的婚姻仍有些期待與不安，才會這麼虔誠，每週禁食三天，以祈求如意郎君。

安琪塔因為來自中產階級家庭，父母應該會認真為寶貝女兒物色一個好男人。但在印度許多貧窮的鄉村，被當作「賠錢貨」的女孩，才16歲就被父母急著「出清」，找個對象趕快把女兒嫁出去，而且完全是男方主導話語權，任意向女方要求嫁妝，好像一樁買賣。

都來自鄉村的胡山（Husan）和女友不願接受媒妁之言，兩人在德里的一所大學相識相戀，進而同居多年，但就是不敢讓父母知道。每當有一方的父母來訪，另一人就要趕緊搬出去一陣子。

胡山說，自己的家庭是穆斯林，雖然他的父母還算開明，但女友的家族是印度教徒，雙方未來想要結婚會有許多困難，因此兩人說好了，只能珍惜現在，能在一起多久就在一起多久。

不過，像胡山這樣的狀況，在印度的風險很大。一個不被雙方家族認可的結合，在印度尤其遇到宗教、種姓等問題，很容易衍生成「榮譽處決」（Honor Killing）的悲劇。

因此，要像巴塔查雅（Paroma Bhattacharya）和米西拉（（Aditya Mishra）那樣，因跟著諾貝爾和平獎得主沙提雅提（Kailash Satyarthi）赴台而相識相戀，最後順利結為連理的案例，在印度並不多。

和妻子已經結婚半世紀的索南（Sonam）表示，外國人是因為相愛而結婚，但印度人是結婚後才開始一輩子的戀愛，因此很少人離婚。

雖然索南的說法很浪漫，但印度人離婚率低可能與地位低的婦女隱忍不敢離婚有關。

不過，到底是透過媒妁之言的婚姻，還是自由戀愛的婚姻比較幸福，沒有人能給真正的答案，也許只有濕婆神和雪山女神才知道。1051228

(中央社)