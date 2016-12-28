雲林郵局搶案 警逮叔姪2人

雲林縣廖姓叔姪2人昨天下午涉嫌持槍搶劫虎尾鎮一家郵局，還開1槍，幸未傷人，疑因無法打開門進入櫃檯內，並未得逞，警方循線逮捕2人、起出槍彈。

警方表示，虎尾鎮安慶郵局於昨天下午3時遭歹徒持槍闖入強盜案，涉案歹徒蒙面持槍進入郵局，並大聲喊「趕快把錢拿出來」，行員機警立即蹲下，並按警鈴求救，歹徒試圖推門進入未果，便持槍朝櫃檯開1槍，隨後逃逸無蹤。

虎尾分局獲報後，立即與警察局刑警大隊及刑事局中部犯罪打擊中心第六大隊第三隊組成專案小組，藉由調閱監視器影像，抽絲剝繭，鎖定接應車輛，以車追人，循線查獲主嫌廖姓男子及姪子2人到案。

專案小組調閱監視器影像，鎖定接應車輛為廖姓男子所有，連夜以車追人，在西螺鎮尋獲接應車輛，並逮捕共犯廖男，經策動廖嫌帶路在土庫鎮逮捕主嫌廖姓男子，並起出作案用改造90手槍1枝、子彈4發，2嫌坦承不諱。

警訊後，全案於今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例、強盜等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。1051228

(中央社)