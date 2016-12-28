林口某倉儲大火 5千坪廠房付之一炬

我要評比

新北市林口區南勢里某物流公司大型倉儲廠區28日凌晨大火，警消獲報趕往滅火，直到近上午7時才撲滅火勢，初估5000坪廠房付之一炬，起火原因待進一步鑑定釐清。（警消提供）中央社記者王鴻國傳真 105年12月28日

新北市林口區南勢里某物流公司大型倉儲廠區今天凌晨大火，警消獲報趕往滅火，直到近上午7時才撲滅火勢，初估5000坪廠房付之一炬，起火原因待進一步鑑定釐清。

警消今天凌晨近2時接獲通報，位於林口的大型倉儲鐵皮廠房大火，在台北市及桃園市支援下，共出動31分隊及包括特搜大隊等各式救災車輛91部、消防人員261人前往灌救。

倉庫內堆滿韓國知名品牌家電及手機等商品，火勢一發不可收拾，在警消全力搶救下，清晨近4時控制火勢。

警消說，火勢直到上午近7時才撲滅，初估有4棟廠房付之一炬，燃燒面積達1萬5940平方公尺，換算約5000坪。1051228

(中央社)