傳簽賭欠千萬 謝維洲：曾買運彩沒欠錢
媒體報導指駐日代表謝長廷之子、民進黨台北市議員謝維洲曾沉迷簽賭，欠下千萬賭債，謝維洲今天在臉書貼文表示，他曾在彩券行接觸過運動彩券，但沒有積欠債務，媒體報導有誤解。
網路媒體報導，謝維洲沉迷運動簽賭，欠下新台幣近千萬元賭債，還動用富邦銀行提供北市議員的200萬低利貸款來還債。
報導曝光後，謝維洲關掉手機不接電話，但今天上午在臉書上發文，表示他確曾在彩券行接觸過運動彩券，卻沒有積欠債務，媒體報導有誤解。
謝維洲表示，他並沒有用富邦銀行貸款還債，當初貸款是為了支付競選期間的相關經費欠款，因貸款後仍有不足，也因此向長輩尋求支持來協助償還。
謝維洲說，他對於此事造成大家的擔心深感抱歉，未來將謹言慎行、深刻反省。1051228
(中央社)
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