神隱一夜臉書現身 謝維洲：未簽運彩欠債

台北市議員謝維洲位於士林的服務處大門深鎖。（張鎧乙攝）

謝維洲聲明全文。（截自臉書）

駐日代表謝長廷之子、台北市議員謝維洲傳出因簽運動彩券欠下上千萬賭債的消息，謝維洲今早才在臉書上澄清，強調自己確實有接觸運動彩券，但絕無積欠債務，也澄清未動用富邦銀行貸款攤還債務，借貸貸款是用於先前競選衍生經費欠款，因仍不足才尋求長輩支持。不過，記者致電謝維洲仍未接聽，未有進一步說明。

消息傳出後謝維洲昨日神隱未做任何回應，今一早選在臉書上澄清，強調沒有自己沒有因運動彩券積欠債務，也沒有動用富邦銀行貸款攤還債務。自己是因為競選衍生經費欠款，貸款不足以支應才找長輩協助。

謝維洲文內也提及，他對支持者、家人及長輩造成困擾很抱歉，會深刻反省，也強調身為議會新手2年來也爭取老人裝假牙及加速汰換鉛水管等政績，未來會持續努力。

(中時)