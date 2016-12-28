讀者投書：運彩與簽賭不宜混淆！
今日見報熱門新聞，某些報導標題下「某議員簽運彩欠債千萬」。心中頗感不平，身為運動彩券工作者，不得不為「運彩」說幾句公道話。
首先，「運彩」是台灣政府合法發行，許多盈餘都用在公益與贊助發展台灣運動，這是眾所皆知的。也就是說「運彩」跟「地下簽賭」根本是兩回事，千萬不可混淆。
再者，如果報導金額屬實，稍微知道內情的人都知道，當事人絕對是「地下簽賭」，而不是玩「運彩」。因為「運彩」必須要用現金購買，所以基本上不會有欠債的機會，更別說金額如此龐大。
政府發行「運動彩券」本是美意，不僅做公益還能讓喜歡看球賽的朋友有機會小試身手。
希望媒體與大眾千萬不要把「運彩」跟「地下簽賭」混為一談，這對「運動彩券」跟「運動彩迷」是不公平的。
而且政府相關單位應該做出更積極有力的作為，取締打擊非法的「地下簽賭」，把「運動博弈」帶向更健康合法的「運動彩券」範疇。如此才是王道。
※投書者：劉正/運動彩券工作者
(中時電子報)
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