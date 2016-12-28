李進良.小禎離婚協議未果 田欣地位搶先扶正？

李進良被爆與田欣互動親密。(圖/本報系資料照)

李進良婚前頻傳偷吃，光被媒體踢爆就高達15次，讓小禎徹底心死協議離婚，不過兩人目前仍處分居未離婚狀態，但卻被拍到小模田欣已公然出入李進良診所，女主人架式十足。

李進良與小禎九月時共同為女兒慶生。(圖/胡小禎臉書)

根據《壹週刊》報導，李進良先是開著千萬跑車，把田欣從住處接到醫美診所，在李進良父母來訪時，更是到門口熱情迎接兩老，不僅扶著李父手臂進家門，道別時更攙扶李母上車，過程逗的兩老心花怒放，相當博得長輩歡心，接著便與李進良在診所待至半夜，再由李進良專車接送返回住處，相較與小禎母女僅在假日見面，田欣似乎已坐穩女主人地位。

對於與田欣的親密互動，李進良表示兩人僅是同事，因為她父親腰受了傷需要照顧，因此會常進出他家是很正常的事。

(中時電子報)