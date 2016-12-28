辣女兒帶男友見家長 當梁家輝面前玩親親

梁家輝育有一對美麗的雙胞胎女兒Nikkie和chloe。(圖／翻攝自chloe的IG)

chloe大方和男友放閃玩親親。(圖／翻攝自chloe的IG)

chloe男友似乎很融入她的家庭生活。(圖／翻攝自chloe的IG)

港星梁家輝育有一對美麗的雙胞胎女兒Nikkie和chloe，家庭生活幸福美滿，聖誕節一家人在家開派對，小女兒chloe也帶著男友回家見父母，還大方秀出公主抱親親照片。

chloe在IG秀出一家和樂照，開心寫下「和愛的人共度聖誕節，是我最好的禮物」，她也大方PO出被男友公主抱的閃照，小倆口又親又背相當恩愛，在父母面前大曬幸福，似乎已得到家人認同。

梁家輝之前受訪時透露，曾幫女兒鑑定男友，他只說了句不OK，沒想到隔天女兒就分手，這次小女兒男友出現家庭聚會中，看來應該讓他很滿意。

(中時電子報)