日對台窗口改名：日本台灣交流協會
被視為日本對台灣的準外交代表機構「公益財團法人交流協會」今天在官網上公布，明年1月1日起，交流協會變更名稱為「公益財團法人日本台灣交流協會」。
公益財團法人交流協會在官網寫道：「自2017年1月1日起，變更名稱為『公益財團法人日本台灣交流協會』。本會今後亦將扮演日台間之橋粱，盡心竭力使日台關係更上層樓。」
1972年9月29日，日本與中華人民共和國建交，與中華民國斷交，同年12月1日設立「交流協會」以維持台日經貿、技術、文化等的民間交流關係。起初，日方希望名稱是「日台交流協會」，但中華民國方面主張取名為「日華交流協會」，雙方未能妥協，最後只稱「交流協會」。
交流協會的性質原本是「財團法人」，但2012年4月1日起改為「公益財團法人」。交流協會功能類似於美國的美國在台協會，被視為準外交代表機構。1051228
(中央社)
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