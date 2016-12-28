疑積欠債務 男開賓士持刀搶銀行
一名30歲張姓男子疑因做生意積欠債務，昨天傍晚開著賓士車到台中市北區一家銀行，持刀恐嚇行員得手新台幣10萬元，警方於昨天深夜將他緝捕到案，訊後依強盜罪移送法辦。
台中市警局第二分局今天指出，昨天傍晚5時8分接獲轄區銀行報案，有男子持刀恐嚇搶錢得手10萬元。警方隨即組成專案小組進行蒐證。
專案小組發現，這名嫌犯開著賓士車至銀行附近路口後下車，徒步走進銀行行搶，向行員亮刀並示意將錢裝進袋子內，全程不發一語。
專案小組查出，搶嫌為30歲的張男，他在犯案後，開車不斷在市區繞，警方在昨天深夜11時38分，於中區一家KTV將他逮捕到案，並於車內起出贓款6200元、作案用刀械1把。
張男落網後坦承，因做生意積欠債務，犯案後即將得手贓款拿去還債，所以僅剩6200元。全案訊後依強盜罪移送法辦。1051228
(中央社)
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