訪珍珠港 安倍：日本將不再發動戰爭

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日本首相安倍晉三今天加入美國總統歐巴馬一同參訪珍珠港，紀念二次世界大戰亡魂，並誓言日本將再也不發動戰爭。

路透社報導，安倍和歐巴馬在美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館（USS Arizona Memorial）紀念亡者，這讓安倍成為首位參訪這座建於這艘被擊沉戰艦遺骸正上方紀念館的日本首相。

安倍說：「我們必不能重演戰爭的恐怖。這是我們日本人民做出的鄭重誓言。」

他說：「對在亞利桑那號戰艦長眠的軍人亡魂，對美國人民、對世界所有的人，這是我以日本首相做出的鄭重誓言。」

安倍並沒有為1941年12月7日偷襲珍珠港事件而道歉。（譯者：中央社蔡佳敏）1051228

(中央社)