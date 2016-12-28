南韓特檢組緊急逮捕國家退休基金總監

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調查南韓總統朴槿惠貪污醜聞的特別檢查組表示，今天清晨已緊急逮捕南韓國家退休基金（NPS）總監文亨杓（Moon Hyung-pyo）。

路透社報導，特檢組尚未說明逮捕文亨杓的相關細節，僅表示26日已以涉嫌濫權為由，搜查文亨杓住處。

特檢組近來持續調查，文亨杓去年擔任保健福祉部部長期間是否對福祉部轄下的國家退休基金施壓，要求支持三星集團（Samsung Group）兩個子公司總值80億美元的合併案。

此案犧牲股東權益，鞏固三星創辦人家族對集團的掌控，遭到部分投資人批評。

南韓國會也因這起關說醜聞，9日表決通過彈劾朴槿惠。憲法法庭可在180天內支持或推翻這項決定。

檢方上週告訴路透社，目前也在調查三星資助朴槿惠密友崔順實的生意和基金會，和國家退休基金支持三星子公司合併案有無關聯。1051228

(中央社)