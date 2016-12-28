謝長廷之子市議員謝維洲爆沉迷簽賭？服務處大門深鎖

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台北市議員謝維洲位於士林的服務處大門深鎖。（張鎧乙攝）

台北市議員謝維洲6月因遭酒駕臨檢，酒測值0.36毫克，被依公共危險罪嫌移送台北地檢署法辦，近日又有網路媒體爆料指出，謝維洲沉迷運動簽賭，積欠千萬元。謝長廷得知後，還痛罵謝維洲。

28日台北市議員謝維洲位於士林的服務處大門深鎖。

(中時)