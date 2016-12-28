國旅卡新制惹議 林全承諾修改

政院長林全27日下午在行政院與媒體茶敘，暢談當前時政議題。（圖／中央社）

國民旅遊卡新制限定必須有8千元是用在國內團體旅遊引發反彈後，行政院長林全昨（27）日在與媒體茶敘時表示，已請交通部研擬是否放寬限制，林全承諾願意根據各界意見修改政策，但他也希望公務員能體諒政府政策，一起努力。

據中央社報導，林全表示約在明年2、3月就會有修改方案出爐，讓公務員有更多選擇。

林全昨天下午與媒體茶敘時指出，這次會限定國旅卡部分支出用在國內旅遊，主要是希望解決陸客來台人數減少對旅遊業的衝擊，希望藉此幫助旅遊業長期結構轉型。

林全也說，這次的意見反映出大家不見得喜歡團體旅遊，政府已經聽到公務員的想法與抱怨，會思考是否放寬些。但是這因為牽涉到報帳系統，所以需要再規劃，等明年2、3月之後，會有一些新想法讓公務員能有更多選擇。

(旺報)