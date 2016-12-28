台茂影城全桃首見IMAX影廳 明起5重送

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美麗華影城繼今年3月大直推出全台唯一IMAX鐳射數位放映系統，在台茂購物中心打造全桃首見IMAX影廳今 (28)日全新開幕，並自明(29) 日起史無前例5重送。

美麗華台茂影城自今年中旬大規模改裝所有影廳，其中並打造桃園市第一個鐳射數位放映系統 (IMAX)影廳，擁有超大廣角銀幕及IMAX級的放映及音響系統，325席座位都能體驗IMAX震撼視聽效果。

美麗華影城指出，繼大直推出皇家影城，台茂也延續規劃兩廳皇家影城，包括可調式高級沙發躺椅及專人送餐、毛毯、毛毯…等服務，餐點則與CJ Bistro品牌合作，提供專人現點做的多樣化餐點。

(工商)