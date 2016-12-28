紀念珍珠港事件 歐巴馬與安倍獻花致哀

75年前，日軍突襲美國夏威夷的珍珠港，促使美國加入二次世界大戰。今天，日本首相安倍晉三與美國總統歐巴馬一同造訪珍珠港向當年的戰爭罹難者獻花、致哀並發表感言。

夏威夷當地時間27日，安倍與明年1月將卸任美國總統職務的歐巴馬舉行高峰會之後，一起來到75年前珍珠港事件當時遭日軍擊沈的美國海軍亞利桑那號戰艦（USS Arizona）殘骸上方，這是一座追悼當年珍珠港事件殉難者的亞利桑那紀念館。安倍與歐巴馬一同獻花、致哀。

之後，安倍與歐巴馬在珍珠港的碼頭上發表感言，這也是日本在職首相首度訪問亞利桑那紀念館。

安倍表示，造訪此地是為了向在此罹難的人士的靈魂、源於此地的戰爭所剝奪的勇者的生命、因戰爭罹難的無數的無辜人士的靈魂，致上永恆的哀悼之意。

安倍說：「我們發誓絕對不能再有戰爭的慘禍，也一直貫徹這不戰的誓言，將來也會貫徹這不動搖的方針。在此地，我身為日本國總理大臣，向長眠於亞利桑那號戰艦的士兵們、向美國人民、世人，表達這項堅定的決心。」

安倍還說：「珍珠港事件至今經歷75年，歷史上曾經發生激烈戰爭的日本與美國，現在已變成了歷史上罕見的關係深厚、堅固的同盟國，是一同面對許多世界性的困難的同盟、是開拓明日的『希望的同盟』。能讓我們結合的正是寬容的心所帶來的『和解的力量』。」

安倍表示，目前世界上戰爭的慘禍仍未消除，世界上現在所需的正是寬容的心、和解的力量。向世界持續闡揚寬容的重要性與和解的力量，正是消除憎恨、在共同的價值觀下培育友情與信賴的日本與美國所應負起的任務。

歐巴馬表示，安倍的感言展現了和解的力量，是歷史性的作為。歐巴馬說；「即使曾是最敵對的關係，也能結合成最堅強的同盟關係。和平的果實遠勝於戰爭的掠奪，這就是珍珠港堅定不變的事實。」

歐巴馬強調，美日同盟對於防止新的世界大戰、加強國際秩序，持續做出貢獻。1051228

(中央社)